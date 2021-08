Torino, Singo sfida la Cremonese: "Coppa Italia, siamo pronti"

TORINO - Vigilia di Coppa Italia per il Torino, che domani alle 21 ospiterà allo Stadio Olimpico Grande Torino la Cremonese. A lanciare la sfida ai grigiorossi è il difensore Wilfred Singo, che dopo l'avventura olimpica è già pronto a tornare in campo: "Quella di domani è una gara speciale, la prima della stagione. Dobbiamo fare le cose bene. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. E dobbiamo vincere". Domani sera torneranno i tifosi, che dovranno esibire un Green pass valido o, in alternativa, un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore o un certificato di guarigione dalla malattia negli ultimi sei mesi. Sono circa 4 mila i biglietti già venduti. Probabili le defezioni di Bremer, alle prese con i postumi di un infortunio alla caviglia, di Ansaldi e Verdi, fermati da problemi muscolari, Juric dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 visto nelle amichevoli. In attesa di rinforzi di mercato e di capire come si concluderà la telenovela Belotti: il capitano ha il contratto in scadenza tra un anno e il presidente Cairo gli ha proposto il rinnovo a cifre importanti, ma l'attaccante non ha ancora sciolto le riserve, anche se alla sua porta non sembra esserci una fila di pretendenti.