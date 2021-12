Sampdoria-Torino 2-1: niente derby, D'Aversa agli ottavi con la Juve

GENOVA - Si chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Sampdoria che supera per 2-1 il Torino a Marassi. Ko per Juric che perde così l'occasione di giocarsi il derby della Mole nel prossimo turno della competizione, ad affrontare la Juventus ci sarà infatti la formazione di D'Aversa che porta a casa il match con il ritorno al gol di Quagliarella, su rigore, e la rete decisiva di Verre dopo il momentaneo pareggio, sempre dagli undici metri, di Mandragora . I blucerchiati bissano così la vittoria di campionato nella stracittadina contro il Genoa , niente da fare per i granata che ora potranno concentrarsi esclusivamente sulla Serie A.

Apre Quagliarella su rigore

Tanti i cambi per tutti e due gli allenatori con D'Aversa che si affida alla solidità di Thorsby e all'esperienza di Quagliarella, mentre Juric risponde con Zaza davanti e il ritrovato Mandragora in mezzo al campo dopo l'infortunio. Il primo affondo al 10' è di Aina con il suo tiro cross che impegna Falcone, dall'altra parte è invece Quagliarella a tentare uno splendido pallonetto che trova pronto Berisha. Al 15' l'episodio che apre il match: fallo di Mandragora su Depaoli e calcio di rigore che il capitano blucerchiato non sbaglia. Al 18' altra occasione per i padroni di casa con Askildsen che accarezza il palo con un destro dal limite, poi i granata alzano il ritmo e con Zaza sfiorano il pari, ma all'intervallo è 1-0 Samp.

Pareggia Mandragora, Verre la decide

Nella ripresa il primo squillo è della formazione di D'Aversa con il destro a giro di Ciervo che si spegne sul fondo. Al 53' arriva un altro episodio, nella stessa area di rigore, ma a parti inverse: Chabot atterra Linetty in area di rigore e Mandragora dal dischetto rimette tutto in equilibrio trovando l'1-1. Passano 7' e i padroni di casa mettono nuovamente la freccia con Verre che impatta alla perfezione un assist al bacio di Ciervo piazzando all'angolino. Inizia la giostra dei cambi sulle due panchine con Juric che prova ad alzare il baricentro, ma, come nella prima frazione, non trovando mai il guizzo per mettere in difficoltà l'avversario. Termina con la vittoria per 2-1 della Sampdoria che incontrerà la Juve agli ottavi negando così il derby al Torino.