Coppa Italia, diretta Milan-Genoa ore 21: come vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Dopo il successo dell'Atalanta contro il Venezia, il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia prosegue con Milan-Genoa , che si sfideranno questa sera alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza, teatro - ieri - della Supercoppa vinta dall'Inter ai danni della Juventus. I rossoneri di Stefano Pioli, che hanno perso solo una delle cinque precedenti sfide con il Grifone nella seconda competizione nazionale, nella ripetizione della semifinale del 1936-37, sono imbattuti in casa grazie ai successi del 1979 e del 1982 e al pareggio maturato sempre nel '37. Il Milan è reduce da 12 qualificazioni ai quarti consecutive, il Genoa ha perso tutti e 13 gli ultimi ottavi disputati : i rossoblù non entrano tra le migliori 8 addirittura dal 1991-92.

Dove vedere in tv e streaming Milan-Genoa

Il match tra Milan e Genoa, in programma questa sera alle ore 21 a San Siro, sarà trasmesso da Canale 5 in chiaro e in diretta esclusiva, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Milan-Genoa, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Maldini, Leao; Rebic. All. Pioli.

Genoa (4-3-1-2): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard; Vasquez, Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban; Caicedo, Yeboah. All. Shevchenko.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Alassio e De Meo.

IV uomo: Rapuano.

Var: Prontera.

Avar: Preti.