Diretta Inter-Empoli ore 21: come vederla in tv e streaming, probabili formazioni

MILANO - L'ultima settimana per l'Inter di Simone Inzaghi è stata assolutamente positiva. Prima la vittoria in Supercoppa contro la Juve e poi il regalo dello Spezia di Thiago Motta che ha permesso ai nerazzurri di guadagnare un punto in classifica sul Milan nonostante il pareggio di Bergamo. Adesso la capolista punta ad andare avanti anche in Coppa Italia sognando un mini triplete tutto italiano. Alla Juve, nel suo dominio incontrastato durato nove anni, quest'impresa è riuscita solo una volta nella stagione 2015/2016. Raggiungere questo traguardo, dunque, non sarà così semplice. Il tecnico ex Lazio non ha nessuna intenzione di prendere sottogamba la Coppa Italia e lo ha fatto intendere chiaramente ai suoi giocatori che sono rimasti in ritiro al centro Suning la sera prima della gara. Per l'Inter, inoltre, sarà un esame di laurea in quanto dopo 28 partite consecutive si ritroverà a giocare senza il regista Marcelo Brozovic, squalificato. L'Empoli non ha iniziato alla grande il 2022 (2 pareggi e una sconfitta in campionato) ma punta a compiere una grande impresa contro la capolista.