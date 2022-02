Diretta Inter-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milan, l'Inter di Simone Inzaghi ospita la Roma del grande ex José Mourinho nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono reduci dal ko in campionato contro il Milan nel derby. Una sconfitta rocambolesca arrivata dopo che la squadra era passata in vantaggio con Perisic nel primo tempo e sembrava averla in mano. Poi il blackout e la doppietta di Giroud che ha regalato i tre punti alla squadra di Pioli. La Roma, invece, nell'ultimo turno di campionato non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa. Un pareggio che, però, si è portato dietro diverse polemiche per alcune decisioni arbitrali. Sarà una settimana decisiva per la stagione dell'Inter che, dopo la Roma, è attesa sabato dal big match del Maradona contro il Napoli e mercoledì prossimo dall'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Tornando alla Coppa Italia, la vincente del match di stasera sfiderà una tra Milan e Lazio in semifinale.