Sassuolo, Dionisi: "Giocando al meglio metteremo in difficoltà la Juve"

SASSUOLO - Il Sassuolo ha già riscritto la sua storia qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia, ma i neroverdi non vogliono fermarsi qui. Lo ribadisce anche il tecnico Alessio Dionisi, il quale sottolinea l'importanza della sfida di giovedì in casa della Juventus che vale le semifinali: "Sappiamo che la partita che ci attende è difficile - ammette in conferenza stampa l'allenatore neroverde - ma ci siamo ritrovati a giocarci questa opportunità: ci siamo noi e le prime sette della classifica in lotta per le semifinali di Coppa Italia. Sulla carta partiamo quasi battuti, ed è proprio quel ‘quasi’ che speriamo faccia la differenza. La Juve è cambiata, sarà una partita più difficile di quella giocata in campionato, anche perché chi perde è fuori. Per noi giocare allo Stadium è uno stimolo: andremo lì per cercare di passare il turno. Facendo il nostro massimo potremo mettere in difficoltà la Juve". E per farlo servirà una partita di grande intensità, come non sempre riesce al Sassuolo: "Dobbiamo fare di più - ammette Dionisi - ma non sono preoccupato. Il momento altalenante non deriva dal periodo dell’anno: questi problemi li portiamo avanti dall’inizio della stagione. Dobbiamo dimostrare di voler vincere le partite, e questo passa dalla vittoria dei contrasti e dalla precisione dei tiri. Per migliorare questi aspetti bisogna lavorare sulla testa dei giocatori, ed è esattamente questo il mio compito".