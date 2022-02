Atalanta, i convocati per la Coppa. Chi vince può trovare la Juve

BERGAMO - Il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, ha convocato 22 cacliatori in vista della gara di domani contro la Fiorentina in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18 e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà, in semifinale, la vincitrice di Juve-Sassuolo. Sono assenti Pezzella e Miranchuk: il russo, alle prese coi problemi muscolari, resterà ai box per altre tre settimane, mentre l'esterno mancino ha accusato mal di schiena nella sfida col Cagliari e salterà la gara contro i viola. Indisponibili anche Ilicic, lo squalificato Toloi e Zapata: il colombiano è stato visitato dal professor Orava a Turku e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti. Contro la Fiorentina, Gasperini va verso la riproposizione del 4-2-3-1 visto contro il Cagliari: Musso tra i pali (sarà squalificato contro la Juventus), con davanti a lui Hateboer, Djimsiti, Palomino e Maehle. In cabina di regia tornano De Roon e Freuler, con Gasperini pronto a dare minuti a Mihaila e Boga, arrivati nel calciomercato invernale durante la sessione invernale di calciomercato. In attacco Muriel, per il ruolo di trequartista più Pessina che Pasalic. Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Palomino, Djimsiti, Hateboer, Scalvini, Renault, Zappacosta. Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Boga, Mihaila, De Nipoti.