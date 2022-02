Juve, Vlahovic contro il suo passato: ecco quando sfiderà la Fiorentina

TORINO – Ancora una volta il destino, nel calcio, ci ha messo lo zampino e Dusan Vlahovic si ritroverà presto ad affrontare il suo recentissimo passato: la Juventus ha superato il Sassuolo, grazie a un'autorete provocata proprio dal serbo, raggiungendo le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina, squadra di Vlahovic fino a un paio di settimane fa. L’incrocio tra il 22enne attaccante e i viola, in campionato, è previsto per l’ultima giornata, il 22 maggio, quando i bianconeri giocheranno al Franchi contro i ragazzi di Vincenzo Italiano. A questo punto però ci saranno prima le due semifinali di Coppa Italia, fissate per il 2 marzo a Firenze (gara di andata) e per il 20 aprile a Torino (ritorno), in attesa di conoscere eventuali spostamenti di data per le esigenze televisive. Già è immaginabile un’atmosfera accesa nella partita del Franchi, quando Vlahovic si ritroverà per la prima volta di fronte i suoi ex tifosi, a poco più di un mese dal suo traumatico addio alla Fiorentina. Arrivato in viola 18enne nel 2018, il centravanti serbo ha realizzato 44 gol in campionato e 5 in Coppa Italia in tre stagioni e mezzo in riva all’Arno.