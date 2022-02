Fiorentina-Juve, data e orario della semifinale d'andata di Coppa Italia

FIRENZE - Mercoledì 2 marzo, stadio Artemio Franchi, ore 21: è l'appuntamento per il match d'andata della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, occasione che segnerà il primo ritorno da avversario di Dusan Vlahovic nel tempio viola. I ragazzi di Italiano arrivano alla doppia sfida dopo aver eliminato, ieri in gara secca, 3-2 l'Atalanta con un rocambolesco finale di gara ed il decisivo gol di Milenkovic in pieno recupero. In serata, poi, è toccato ai bianconeri di Massimiliano Allegri, che hanno eliminato il Sassuolo soltanto a 2' dal 90' grazia all'autorete di Tressoldi procurata da una giocata favolosa del giovane attaccante serbo, super colpo della sessione invernale di calciomercato.