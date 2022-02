Fiorentina-Juve, da oggi ultimi biglietti in vendita: lunghe code

FIRENZE - Si annunciano altre lunghe file davanti ai botteghini per la messa in vendita da oggi dei biglietti rimasti ancora disponibili per la sfida di mercoledì al Franchi contro la Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia. Da stamani scatterà la terza e ultima fase: la novità riguarda i residenti del comune di Firenze che potranno comprare i tagliandi anche senza essere in possesso della Tessera del tifoso. Al momento sono rimasti disponibili biglietti perlopiù di curva Ferrovia e Tribuna centrale, pochi per gli altri settori, già esaurita da tempo la curva Fiesole. La semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino si giocherà invece giovedì 21 aprile, sempre alle 21.