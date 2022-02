Milan-Inter: gli ultimi dubbi di Pioli ed Inzaghi

MILANO - Vigilia di derby a Milano. Sia Milan che Inter stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione per presentarsi alla sfida di Coppa Italia di martedì con i migliori uomini a disposizione. Tra i rossoneri mancherà lo squalificato Tonali, che sarà sostituito da Kessie: sarà l'ivoriano a completare la cerniera di centrocampo insieme a Bennacer. I dubbi di Stefano Pioli, piuttosto, riguardano la linea dei trequartisti, con Krunic e Saelemaekers che sembrano favoriti su Brahim Diaz e Messias. Soprattuto il bosniaco potrebbe partire nell'undici titolare, visto che ha le qualità giuste per poter dare fastidio a Brozovic in fase di non possesso. A guidare l'attacco sarà ancora una volta Giroud, vista la perdurante assenza di Ibrahimovic. Lo svedese, comunque, ha dato segnali incoraggianti nelle ultime sessioni di allenamento svolgendo parte del lavoro coi compagni. Sul fronte Inter, Inzaghi cambierà di sicuro due elementi rispetto al pari di Genova: Lautaro Martinez tornerà titolare al posto di Sanchez, mentre in difesa Skriniar sostituirà D'Ambrosio. L'unico nodo ancora da sciogliere per il tecnico nerazzurro riguarda la fascia destra, con Darmian che potrebbe trovare spazio lasciando Dumfries in panchina per cercare di limitare al meglio la spinta di Theo Hernandez su quel settore. Tra i convocati ci sarà anche Robin Gosens, tornato a disposizione dopo l'infortunio dello scorso settembre con l'Atalanta: per lui potrebbero esserci scampoli di partita nel finale. Da valutare, infine, le condizioni di Correa, per il quale potrebbe al massimo esserci posto in panchina.