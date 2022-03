Diretta Milan-Inter ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, va in scena l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Un derby che arriva in un momento complicato per entrambe le formazioni ma che potrebbe rilanciarne le ambizioni tricolore. I rossoneri di Stefano Pioli vogliono ripetere quanto fatto in campionato, quando la doppietta di Giroud ha ribaltato il momentaneo vantaggio nerazzurro firmato da Perisic. La squadra di Simone Inzaghi, che nel frattempo ha perso momentaneamente la vetta della classifica (deve ancora recuperare la gara del Dall'Ara contro il Bologna), non vince da quattro turni di campionato e ha bisogno di uno scossone per rialzarsi da un periodo complicato nel quale fatica anche a trovare la via della rete. Tornando alla competizione, i rossoneri nei turni precedenti hanno eliminato Genoa (3-2 d.t.s.) e Lazio (4-0), mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio su Empoli (3-2 d.t.s.) e Roma (2-0). Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare contro l’Inter tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana (4V, 3N): infatti, la percentuale di sconfitte dei rossoneri contro i nerazzurri è del 38% considerando le gare di campionato, ma solo del 27% negli incontri di coppa. Il Milan ha superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide ad eliminazione diretta contro l’Inter in Coppa Italia, tuttavia, i nerazzurri hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare contro i rossoneri nella competizione (1N, 2P), inclusa la più recente, il 26 gennaio 2021, decisa da un calcio di punizione diretto di Christian Eriksen al 97° minuto di gioco (dopo i gol di Lukaku e Ibrahimovic).