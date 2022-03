Fiorentina-Juve, Morata e il terzo sigillo: al Franchi due da Scudetto e Champions

TORINO - Con quella vocina lì fa sempre un po’ di tenerezza. E quando sostiene dolcemente, come nel post Villarreal, che la squadra "ha ritrovato la compattezza e lo spirito di sacrificio", sottintende che lui lotta per raggiungere lo stesso obiettivo dei compagni. Vincere. Non può dire, invece, che segnare gli farebbe altrettanto bene. Lo pensa, è normale. Ed è ugualmente chiaro quanto Alvaro Morata - mister "tecnica e pulizia di gioco" secondo Allegri - tenga a dare una mano per far svoltare la stagione della Juventus, ma essendo un attaccante non può non avvertire la necessità del gol. Il bisogno di esultare per una sua magia, non solamente per quelle degli altri - Vlahovic e non solo - spesso e volentieri innescati da un assist dello spagnolo. È successo sabato a Empoli in occasione dell’azione sfociata nello scavetto del serbo per il 3-1 bianconero.