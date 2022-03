Milan-Inter 0-0: pari tra Pioli e Inzaghi, si decide tutto al ritorno

MILANO - Finisce 0-0 il derby tra Milan e Inter per la semifinale di andata di Coppa Italia . Rossoneri e nerazzurri hanno dato vita ad una bella sfida, caratterizzata da grande agonismo ma terminata senza reti. La qualificazione alla finale di coppa, contro la vincente dell'altra semifinale tra Fiorentina e Juventus, si deciderà nella gara ritorno in programma nella settimana del 20 aprile. In Coppa Italia c'è ancora la regola del gol in trasferta che vale doppio: all'Inter, quindi, servirà vincere mentre al Milan potrà bastare anche un pareggio con gol.

Prima della partita tanti messaggi per la pace. I giocatori del Milan sono scesi in campo con delle maglie per il riscaldamento con la bandiera dell' Ucraina mentre sugli spalti sono state consegnate ai tifosi bandierine della nazionale ucraina e sul maxischermo è stato trasmesso un videomessaggio di Andrij Shevchenko , ucraino ed ex campione del Milan.

Pioli rilancia Florenzi come terzino destro di difesa. A centrocampo, ci sono Kessie e Bennacer con il trio composto da Saelemaekers, Krunic e Leao sulla trequarti alle spalle di Giroud . Simone Inzaghi sceglie Lautaro Martinez al fianco di Dzeko. Per il resto solita formazione titolare per i nerazzurri, con Dumfries e Perisic sulle fasce.

Il primo tempo termina senza reti

Dopo una fase iniziale di studio, le due squadre iniziano subito ad essere pericolose in avanti. La prima vera occasione è per i rossoneri, che sfiorano il vantaggio al 10' minuto di gioco su errore della difesa nerazzurra in uscita: Brozovic serve Saelemaekers che calcia di prima intenzione ma trova Handanovic. Subito dopo è Theo Hernandez ad andare vicino alla rete: la sua conclusione, però, esce di poco a lato. Risponde l'Inter, con un tentativo di Dzeko e un cross di Perisic dalla sinistra. Al 25' Pioli è costretto ad effettuare il primo cambio: Romagnoli deve abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici e lascia il posto a Kalulu. Al 33', invece, arriva la prima ammonizione dell'incontro, a Brozovic per un fallo su Leao. Prima dell'intervallo il Milan ci prova altre due volte ma le conclusioni di Florenzi e Krunic sono entrambe deviate in corner.

Senza gol anche la ripresa: finisce 0-0

La partita riprende nel secondo tempo con un Milan intraprendente e subito pericoloso con un tiro di Leao, con Handanovic che respinge. I rossoneri insistono ma non creano vere occasioni da gol. Al 58' giallo per Lautaro Martinez, per un fallo su Maignan. Nella fase centrale della ripresa l'Inter sembra prendere campo e al 65' arrivano le prime sostituzioni per Inzaghi: dentro Vidal e Sanchez, fuori Barella e Lautaro. Triplo cambio, invece, per Pioli: escono Leao, Krunic e Saelemaekers, entrano Rebic, Diaz e Messias. Nella fase finale del match, chance da una parte e dall'altra: Dumfries ci prova con un bel pallone in mezzo dalla destra ma Dzeko viene anticipato da Kalulu, Messias invece tenta un tiro a giro di sinistro da posizione defilata. Poi, dopo le ultime sostituzioni (Correa per Dzeko, Darmian per Dumfries e Gosens per Perisic nell'Inter; Calabria per Florenzi nel Milan), la partita scivola via fino al triplice fischio finale senza altre emozioni particolari: finisce 0-0, si decide tutto nella gara di ritorno.