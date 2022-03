Diretta Fiorentina-Juve ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita la Juve nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri, reduci dalla vittoria per 3-2 di Empoli e da una importante striscia di risultati utili consecutivi, vogliono confermare quanto di buono fatto negli ultimi mesi. Nella competizione la squadra di Allegri ha fatto fuori la Sampdoria agli ottavi (4-1) e il Sassuolo ai quarti (2-1). Per la prima volta da ex tornerà a Firenze Dusan Vlahovic, trascinatore assoluto della Vecchia Signora da quando è arrivato nel mercato di riparazione di gennaio. La Fiorentina, invece, nell'ultimo turno di campionato ha incassato il ko per 2-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, una sconfitta arrivata nei secondi finali con il colpo di testa di Gregoire Defrel. Tornando alla Coppa Italia, i toscani hanno eliminato negli impegni precedenti Cosenza (4-0), Benevento (2-1), Napoli (5-2 d.t.s.) e Atalanta (2-1). La squadra di Vincenzo Italiano vuole continuare il proprio cammino e stasera, contro i rivali di sempre, potrà contare sulla spinta del proprio pubblico. Tra le avversarie che hanno affrontato la Juve più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi (43% - sei in 14 precedenti); tuttavia i viola hanno vinto solo una delle ultime sei sfide nella competizione contro questa avversaria (3N, 2P), un 2-1 il 5 marzo 2015 grazie a una doppietta di Mohamed Salah (Fernando Llorente a segno per i piemontesi).