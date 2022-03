Fiorentina-Juve, l'annuncio dei Postini fiorentini: penalizzate le "vie juventine"

FIRENZE - Per i tifosi della Fiorentina la sfida contro la Juve non è mai una partita come le altre. In città si respira un'aria diversa nei giorni e nelle ore che precedono l'incontro. In occasione dell'andata della semifinale di Coppa Italia in programma alle 21 all'Artemio Franchi, l'azienda dei Postini fiorentini ha deciso di non garantira la cura di sempre per il servizio di corrispondenza in alcune "vie juventine".

Ecco le vie interessate

Una cosa analoga era avventura anche nel giorno della sfida del 22 dicembre 2020 all'Allianz Stadium. Una scelta che portò fortuna alla viola dato che la squadra allenata allora da Prandelli uscì vincitrice con un netto 3-0 (Vlahovic, passato a gennaio proprio ai bianconeri, autogol di Alex Sandro e Caceres). Per annunciare la notizia i Postini fiorentini, attraverso i propri social hanno postato una foto riprendendo goliardicamente una riunione tra il Professore e la Banda come nella serie La casa di carta. Nell'annuncio l'elenco delle vie interessate: "via di Tacchinardi, via Moggi, via Lippi (e Macia), via Agnelli, via di Buoninsegna, viale Torricelli (solo i numeri pari), borgo Allegri, via della Chiesa, via casa Morata, via di Lapo". Nel messaggio, poi, si sottolinea che "la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre".