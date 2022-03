Fiorentina-Juve 0-1: decide un autogol di Venuti al 91'

Per chi organizzava il banchetto era come «una finale di Champions», per gli invitati da fuori città era il primo tempo di una «partita da 180 minuti», da incastrare nel progetto stagionale di mantenimento del quarto posto/sogno di rimonta scudetto. L'obiettivo alla portata e l'impresa al limite, insomma, sullo stesso piatto. Ma alla portata, a questo punto, c'è anche la finale di Coppa Italia dopo l'1-0 che premia la Juventus al Franchi contro una Fiorentina generosa ma poco fortunata e costretta a soccombere a un avversario che scientemente opta per una partita di puro contenimento. Finché - minuto 91 - non pensa il destino a indirizzare la semifinale, quando Rabiot serve Cuadrado e il cross teso del colombiano trasforma il pallone in veleno per l'incerto Venuti, autore suo malgrado dell'autogollonzo del secolo.

Vlahovic torna al Franchi: la coppia 2000 E visto che in Coppa Italia a parità di risultati il gol in trasferta continua a valere doppio, va da sé che al ritorno, tra 50 giorni allo Stadium, i bianconeri s'accomoderanno con il pronostico dalla loro parte. A Firenze si presenta una Juve mai così giovane nell'ultimo decennio, senza nove giocatori infortunati, con i 2000 Vlahovic e Kean in attacco più il 2001 Aké a destra nel centrocampo a cinque. Quest'ultimo non lascerà tracce, tanto da anticipare la doccia all'intervallo, di Moise pochi spunti e quanto al serbo, al primo incrocio contro la squadra che fino a gennaio era stata la sua, sul taccuino si annotano un paio di guizzi e una sana gestione del proprio fisico negli autoscontri con Igor e soci. I diecimila fischietti distribuiti ai tifosi per provare a stordire Vlahovic, cui danno pure del traditore con l'ausilio del Sommo Poeta, creano l'effetto acustico desiderato, ma non condizionano il serbo. Italiano chiede a Ikoné e Saponara di innescare Piatek, che in Coppa Italia di solito esulta per un gol: stavolta gli va male. La Juve non ha l'urgenza di condurre la partita, purché limiti gli errori. E il regalino di Perin a Bonaventura, che a porta vuota indirizza il pallone in curva, non serve. I viola prediligono la soluzione dalla distanza con Saponara e Biraghi, i bianconeri pensano a chiudere gli spazi lasciando il pallino ai rivali e rischiando soprattutto sul lato di De Sciglio, dove Ikoné ha un altro passo e con il destro sfiora il gol: a Perin non resta che soffiare sul pallone perché si spenga a fondo campo. Anche Torreira cerca di spaventare il portiere bianconero: pallone alto, as usual. E il primo tempo scorre così: la Fiorentina fa possesso sfiorando il 70% e puntando sui guizzi in profondità che vedono De Ligt attentissimo su tutti i palloni. Di Vlahovic l'unico tentativo juventino in coda, con un sinistro strozzato dall'amico Milenkovic.