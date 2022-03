Fiorentina, Italiano: "Castigati dalla Juve perché siamo poco concreti"

FIRENZE - Pochi giorni dopo la sconfitta beffa col Sassuolo, la Fiorentina cade di nuovo nei minuti finali. La semifinale di andata di Coppa Italia se la aggiudica la Juventus grazie all'autorete di Venuti in pieno recupero. Comprensibile, vista la premessa, la rabbia del tecnico viola Vincenzo Italiano espressa a fine gara ai microfoni di Sport Mediaset: "Continuiamo a non essere lucidi nel finale di quelle partite che non riusciamo a sbloccare. E finiamo per perderle: Sassuolo, stasera. Non so cosa rimproverare alla squadra abbiamo tirato 22 volte in porta concedendo poco alla Juventus. Dobbiamo crescere sotto questi due aspetti, ma è il nostro primo anno insieme, abbiamo iniziato e proseguito bene finora. Ci manca solo la ciliegine sulla torta, speriamo di metterla al ritorno. Non prendere gol era importante, ma subirlo così fa male. Comunque ci sono altri 90 minuti da giocare: sarà importante riproporre lo spirito visto stasera, poi vedremo come andrà a finire. Quando lavori per creare tanto è importante sbloccare e portare le partite dalla tua parte, cosa che ti permette di gestire anche a livello mentale le sfide. Se non riesci a farlo con la Juve finisci per essere castigato. Dobbiamo andare a Torino per fare meglio di stasera dal punto di vista del risultato: servirà un’altra grande prestazione".