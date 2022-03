Fiorentina-Juve, Bonucci e Perin frenano gli entusiasmi. Dybala: "Vamos"

La Juve conquista il primo round della semifinale di Coppa Italia battendo la Fiorentina al Franchi grazie all'autorete di Venuti nei minuti di recupero. Un successo importantissimo in vista della sfida di ritorno all'Allianz Stadium, ma che lascia ancora aperte le speranze di qualificazione della formazione di Vincenzo Italiano. A tal proposito Bonucci e Perin sembrano voler lanciare un messaggio chiaro ai compagni frenando l'entusiasmo. Il difensore, sul proprio account Instagram, commenta: "È solo il primo tempo: godiamoci questa vittoria ma al ritorno servirà ancora un grande lavoro di squadra, come fatto oggi". "Non è ancora fatta, per niente. Teniamo alta la concentrazione e conquistiamoci la finale nel nostro stadio", scrive invece il portiere.

I calciatori bianconeri utilizzano tutti la stessa linea, felici per il successo e carichi per il secondo round: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, credendoci fino alla fine e non mollando mai. Siamo a metà del lavoro ma questo è lo spirito giusto" si legge sul profilo di Danilo. Gli fanno eco anche il terzo portiere Carlo Pinsoglio e Mattia De Sciglio, mentre Adrien Rabiot commenta: "Bella vittoria, grande lavoro di squadra. Altri 90 minuti con la stessa determinazione per arrivare in finale". Alla festa social partecipano anche gli infortunati Chiellini (Fino alla fine... Forza Juve!!!), Chiesa, Kaio Jorge e Dybala. La Joya ha postato una stories con la scritta "Vamos" e le fiamme. Nessun commento, invece, da parte del grande ex Dusan Vlahovic che, a oltre 12 ore dal triplice fischio, non ha ancora postato nulla sui propri social.

