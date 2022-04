Juve-Fiorentina, altro spettacolo di pubblico all’Allianz Stadium

TORINO - Dopo gli oltre 36.000 accorsi ieri all’Allianz Stadium contro il Bologna, ci si aspetta un altro spettacolo di pubblico anche mercoledì sera contro la Fiorentina, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I biglietti del settore ospiti - poco più di mille - sono stati polverizzati in un battibaleno a Firenze, mentre la prevendita ha avuto buoni risultati anche per la Juventus. Possibile toccare quota 40.000, come ai tempi belli prima che la pandemia bloccasse il calcio, lasciandolo poi senza pubblico per lunghissimi mesi. La squadra di Allegri parte dell’1-0 ottenuto al Franchi e, visto che in Coppa Italia i gol in trasferta valgono ancora doppio in questa stagione (come invece non accade più nelle coppe europee), va in finale con una vittoria o con un pareggio. In caso di 1-0 per la Fiorentina, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Passano i viola se vincono con una rete di scarto dal 2-1 in su o con due o più reti di scarto.