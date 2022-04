Inter a valanga sul Milan: Lautaro Martinez e Gosens portano Inzaghi in finale

MILANO - Grazie ad un super Lautaro Martinez , autore di una splendida doppietta, e a Gosens (che mette a segno la sua prima rete in maglia nerazzurra), l'Inter si impone nel derby e stacca il biglietto per la finalissima di Coppa Italia. Gli uomini di Inzaghi sfruttano la giornata straordinaria del numero dieci argentino, che nel primo tempo mette a segno due reti di pregevole fattura , e oltre a guadagnarsi la finale, mandano anche un importante segnale in ottica campionato. Nella ripresa Gosens chiude la gara con il gol del 3-0. Il Milan, che nel primo tempo ha sprecato diverse occasioni, si è visto annullare una rete (di Bennacer) dal Var, per posizione irregolare di Tomori. L'Inter affronterà la vincente della seconda semifinale tra Juventus e Fiorentina (si parte della vittoria esterna per 1-0 dei bianconeri).

Inter-Milan, tabellino e statistiche

Lautaro fa volare l'Inter

L'Inter parte forte e alla prima occasione va a segno: al termine di un'azione insistita, Darmian serve una bella palla a centro area per Lautaro Martinez, che dal dischetto del rigore lascia partire un bolide al volo che si spegne alle spalle di Maignan. La reazione del Milan è furiosa: prima Leao calcia da buona posizione trovando la risposta con il ginocchio di Handanovic, poi (al trentesimo) è Calabria ad impensierire il portiere nerazzurro con un bolide da fuori area: infine Theo Hernandez, dopo una discesa personale, crea scompiglio in area interista, ma il suo tentativo viene bloccato a due passi dalla linea di porta dal recupero di Perisic. L'Inter (che si era fatta vedere solo con una conclusione di Barella), raddoppia a cinque minuti dall'intervallo, con la seconda rete di Lautaro Martinez. L'argentino, lanciato da Correa, si presenta a tu per tu con Maignan e lo salta con un morbido pallonetto.

Bennacer fermato dal Var, Gosens chiude la gara

Il secondo tempo inizia con due sostituzioni per il Milan: Pioli manda in campo Messias e Brahim Diaz per Tonali e Saelemaekers. I rossoneri spingono sull'acceleratore, l'Inter si difende e prova a sfruttare le praterie che la difesa rossonera concede: al settimo minuto Lautaro Martinez calcia addosso a Maignan dopo una veloce ripartenza. Al 20' gol annullato a Bennacer: il centrocampista del Milan calcia alle spalle di Handanovic dopo un batti e ribatti in area di rigore, ma il direttore di gara (dopo una lunga review al Var) trova una posizione di fuorigioco di Tomori e ferma il gioco. Scampato il pericolo Inzaghi cambia l'attacco, sostituendo Correa a Lautaro, con Dzeko e Sanchez. Poi entra anche Vidal per Calhanoglu. Nel Milan Pioli inserisce Krunic e Gabbia per Bennacer e Calabria. A dodici minuti dalla fine Bastoni (zoppicante) viene sostituito da D'Ambrosio, mentre Gosens entra al posto di Perisic. Dopo neanche quattro minuti dal suo ingresso in campo, l'ex atalantino mette a segno la rete del 3-0, deviando sotto misura un assist di Brozovic. E' l'ultima emozione della gara: l'Inter vince e aspetta di conoscere il nome dell'altra finalista.