Milan, Pioli non ci sta: "Gol annullato? Guardate Handanovic"

MILANO - “Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Il risultato è pesante, ma loro hanno segnato al momento giusto. Il 2-1 ci avrebbe dato una possibilità, poi tutto si è complicato”. Sono le parole di Stefano Pioli a Sport Mediaset dopo la sconfitta del Milan nel derby di Coppa Italia contro l'Inter nella semifinale di ritorno. Poi, ha aggiunto: “Possiamo fare di più. Quando subisci tre gol significa che gli avversari hanno fatto meglio. Non sono mancate volontà e occasioni, però non era la nostra serata. Abbiamo una grande opportunità per reagire e dimostrare di essere forti nelle ultime cinque giornate di campionato”.