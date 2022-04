Juve-Fiorentina, numeri e curiosità: Salah ultimo a violare lo Stadium

TORINO - Sul sito ufficiale della Juve è stato pubblicato come di consueto il "Matchday Station", con curiosità, numeri e statistiche che fanno riferimento alla sfida di questa sera in Coppa Italia contro la Fiorentina . Una partita che nella competizione è stata disputata 15 volte, per un bilancio di "cinque successi (inclusi gli ultimi due), contro i sei della Viola - completano quattro pareggi".

Mai tre successi in una stagione

In questa stagione la Vecchia Signora ha vinto due volte su due contro il club gigliato, entrambe per 1-0, e storicamente "non ha mai ottenuto tre successi nella stessa stagione contro la squadra viola". Inoltre viene sottolineato come la Juve abbia "passato il turno in tutte le ultime tre occasioni in cui ha affrontato la Fiorentina nella fase e eliminazione diretta in Coppa Italia", tanto che "l'ultima eliminazione dei bianconeri da parte della Viola nella competizione risale alla semifinale in gara singola del 1960/61 (3-1 per i toscani)".

Salah ultimo a violare lo Stadium

Il precedente più recente in semifinale di Coppa Italia tra queste squadre è invece quello del 5 marzo 2015: dopo il successo viola per 2-1 a Torino (doppietta di Salah, rete di Llorente), i bianconeri si sono imposti 3-0 nella gara di ritorno (Matri, Pereyra, Bonucci). Infine, un'altra statistica segnalata nel Matchday Station è che la Juve "ha vinto 12 delle ultime 16 sfide in tutte le competizioni contro la Fiorentina, incluse le due di questa stagione per 1-0 - completano il parziale due pareggi e due successi viola, l'ultimo dei quali un 3-0 proprio allo Stadium di Torino (22/12/2020, in Serie A)".