Inter-Milan, il parere dell'influencer nerazzurra: "È il momento di vincere"

Stefania Marchionna, attrice ed influencer da 513mila follower su Instagram, segue sempre la "sua" Inter e martedì sera era ovviamente presente al Meazza per assistere alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Al termine della partita vinta 3-0 dalla squadra di Simone Inzaghi, la Marchionna ha sottolineato un dato statistico tramite un post: "Le ultime 7 volte che abbiamo incontrato il Milan in Coppa Italia alla fine non siamo riusciti ad alzare il trofeo. È dal 1982 con Bersellini che non riusciamo a vincerla dopo esserci scontrati coi cugini rossoneri. Dopo 40 anni è arrivato il momento di un'inversione di tendenza. P.s. l'ultima volta, in assoluto — come ben sapete — risale invece al 2011 con Leonardo".