Inter, Handanovic: "Con la Juve sempre partite combattute"

ROMA - "Volevamo andare in finale dopo tanti anni che l'Inter non c'è stata e ci siamo riusciti. Primo obiettivo raggiunto, e poi partite con la Juve quest'anno ne abbiamo giocate tre: sono state tutte combattute, ci vorrà concentrazione e attenzione ai dettagli che decideranno la partita". Sono le parole di Samir Handanovic in conferenza stampa. Domani Juve e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia . Il portiere nerazzurro ha dichiarato: "Quale dettaglio farà la differenza? Dobbiamo essere più bravi noi, non ti basta una cosa. Come abbiamo visto nelle tre partite giocate in questo campionato con loro, sono state equilibrate: a Torino loro hanno fatto meglio di noi, nelle altre due noi. Mi aspetto una gara così".

Coppa Italia, i numeri sul big match fra Juve e Inter

Finale di Coppa Italia: il pronostico di Inter-Juve

Handanovic: "Ottimo percorso dopo anni difficili"

Handanovic ha aggiunto: "Cosa servirà? Giocare a calcio, metter in campo quello che abbiamo preparato. Come ti alleni, giochi: questo è il succo della nostra stagione". Sui punti persi per strada durante la stagione: "Può mancare il giusto approccio in alcune partite quando ne giochi tante, ma non lo fai con consapevolezza. Cosa è piu difficile fra la rincorsa al Milan e la partita di domani? Pensiamo alla Juve, in campionato vediamo che succede". Sugli ottimi campionati disputati dai nerazzurri dopo anni difficili: "Sono cambiate tante cose, in primis proprietà e obiettivi: abbiamo fatto un gran percorso dopo anni difficili, in una situazione dove l'Inter non era abituata a stare, ma adesso grazie al lavoro dello staff, siamo nella posizione di competere con tutti". Infine, sulla squadra di Allegri: "Chi gli toglierei? Nessuno, in finale devono giocare i migliori. La loro caratteristica migliore è la transizione".