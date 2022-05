Bacconi esclusivo: "Juve-Inter, le chiavi della finale di Coppa Italia"

ROMA - È ancora derby d’Italia . La finale di Coppa Italia sarà il quarto Juventus-Inter della stagione dopo i due incroci di campionato e la Supercoppa , vinta dai nerazzurri. Stasera si gioca all’ Olimpico di Roma . "Ma sono convinto che Allegri e Inzaghi ripartiranno da alcuni spunti emersi nell’ultimo scontro diretto, quello di aprile all’ Allianz Stadium ", spiega Adriano Bacconi , tattico e match analyst dell’ Italia campione del mondo 2006 e adesso amministratore delegato di Math&- Sport , società specializzata in modelli matematici per l’analisi delle partite di calcio in tempo reale.

Bacconi, che finale di Coppa Italia si immagina?

"Mi aspetto una partita giocata ad alta intensità, con l’Inter che cercherà di fraseggiare più della Juventus. Ma con i bianconeri in grado di contrastare i punti di riferimento dell’Inter per poi sviluppare azioni in verticale e in profondità".

Allegri, nello scontro diretto di aprile, lanciò la formula a “4 stelle” con Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic. La Juventus disputò un’ottima partita, ma poi vinse l’Inter. Si aspetta dei cambiamenti?

"Al di là del sistema di gioco (4-2-3-1, 4-4-2 o 4-3- 3), che potrebbe anche cambiare, credo che Allegri adotterà una strategia simile a quella dell’ultimo scontro diretto perché all’Allianz Stadium la Juventus interpretò bene i diversi momenti di gioco. In quell’occasione sono stati gli episodi a determinare il risultato e la vittoria dell’Inter" [...]

