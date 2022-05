Juve-Inter, una notte cruciale che vale più della Coppa Italia

TORINO - Inutile illudersi di rivedere City-Real e sarebbe puerile buttarla sulla retorica del derby d’Italia spot per il calcio italiano. Se tutto va bene sarà una bella partita, ma riuscirà comunque a tenere incollati allo schermo milioni di tifosi perché questa finale vale molto di più della coppa che mette in palio. È una notte cruciale, di vita o morte sportiva, per la Juventus e l’Inter. Intanto proprio perché è Juventus-Inter. Una finale inedita per l’età moderna (si risale al 1965, per il secondo degli unici due precedenti) e che, oltre al carico della rivalità storica, aggiunge il tonnellaggio di due stagioni giunte all’ultimo bivio.

La Juventus non giudicherà il lavoro complessivo di Allegri sulla base di un successo o meno nella partita di questa sera, ma Allegri stesso mente sapendo di mentire quando afferma che una vittoria o una sconfitta non cambierebbero in modo sostanziale la stagione. Intanto perché sarebbe radicalmente diversa la luce sotto la quale inquadrarla (vuoi mettere quella luccicante dei fuochi d’artificio rispetto alla penombra riservata ai secondi?), ma soprattutto perché battere l’Inter significherebbe rivincita, quasi totale, per tutto il popolo juventino e per Allegri in modo particolare. Max, infatti, è il primo a sapere che quando ha dominato l’Inter allo Stadium, per poi perdere con controverse decisioni arbitrali, avrebbe potuto rilanciarsi verso lo scudetto.