Amadeus: "Juve-Inter? Vincerla all'ultimo minuto come la Supercoppa, un sogno"

“Stagione fallimentare senza Scudetto? Non sono d’accordo. Comunque finisca è stata per me una stagione importante, contro un ottimo Milan che non sta rubando nulla. L’Inter deve, già da ora, fare mea culpa. Per il vantaggio in classifica dilapidato; per la sconfitta di Bologna; per il derby gettato al vento. Ma questo è il calcio. Per me, se arrivi secondo al fotofinish, vinci la Supercoppa Italiana e magari la Coppa Italia, non puoi mai aver fallito". Sono le parole di Amadeus, grande tifoso interista, in un'intervista a Linterista.it in vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter.