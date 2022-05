Juve-Inter in Coppa Italia: tutti i precedenti e le curiosità

TORINO - Il derby d'Italia tra Juventus e Inter è la sfida che si è disputata con più frequenza in Coppa Italia. Gli incroci tra le due società sono ben 33: 15 i successi bianconeri, 8 pareggi e 10 le vittorie nerazzurre nella seconda competizione nazionale. L'ultima sfida tra le due big del calcio italiano in coppa risale alla scorsa stagione: in semifinale, la Juventus di Andrea Pirlo vinse 2-1 a San Siro contro l'Inter di Antonio Conte poi scudettata (vantaggio nerazzurro con Lautaro Martinez e rimonta bianconera firmata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo) e blindò la qualificazione con lo 0-0 dell'Allianz Stadium che valse la finale di Reggio Emilia poi vinta contro l'Atalanta.