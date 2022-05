DIRETTA Coppa Italia Juve-Inter: formazioni, video, foto, curiosità, tutto sulla sfida

ROMA - Juve e Inter si affrontano allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia : sarà il quarto derby d'Italia della stagione dopo le due sfide in campionato, tra andata e ritorno, e la Supercoppa italiana, vinta dalla formazione guidata da Simone Inzaghi a San Siro ai tempi supplementari. Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti sulla finalissima tra bianconeri e nerazzurri.

AGGIORNA LA DIRETTA

DIRETTA Juve-Inter: tra campo e mercato, Bozzo esclusivo

13.50 - Juve, Bozzo esclusivo: "JMilinkovic-Savic sarebbe un colpo alla Ronaldo"

L'avvocato e manager svela il mercato che verrà: ecco le trattative e i nomi che infiammeranno l'estate

13.40 - Juve, Arrivabene: "Vlahovic non si discute. Mercato? Non faremo colpi di teatro"

Il giudizio dell'ad bianconero sulla stagione della Juve e l'anticipazione dei piani per il futuro

13.30 - Marotta: "Dybala all'Inter? Lo apprezzo, è un ottimo calciatore"

Il dirigente dei nerazzurri, grande ex della sfida, delinea le strategie interiste per il prossimo mercato e parla della 'Joya' bianconera, che potrebbe ritrovare a Milano dalla prossima stagione

DIRETTA Juve-Inter: Piazza di Spagna piena di tifosi. Placido esclusivo

13.25 - Juve, Piazza di Spagna è bianconera (VIDEO)

Tantissimi tifosi juventini per le vie del centro di Roma.

DIRETTA Juve-Inter: Piazza di Spagna piena di tifosi. Placido esclusivo

12.55 - Juve, Piazza di Spagna è bianconera (VIDEO)

Tantissimi tifosi juventini per le vie del centro di Roma.

12.50 - Michele Placido esclusivo: "Io sto con Allegri. Chiellini resti o venga al cinema con me"

VIDEO: L'intervista esclusiva al celebre attore e regista