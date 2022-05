Coppa Italia, Marchisio cuore Juve: "Verranno tempi migliori. Inter superiore"

L'Inter batte 4-2 la Juve e mette in bacheca il secondo trofeo stagionale. Dopo la Supercoppa italiana a gennaio, i nerazzurri di Simone Inzaghi superano nuovamente in finale i bianconeri di Massimiliano Allegri, costretti a chiudere la stagione con zero titoli. Un fatto che non accadeva da diversi anni, come ricordato dallo stesso Claudio Marchisio al termine della gara.