Diretta Torino-Palermo ore 21:15 come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PALERMO - Primo match ufficiale della stagione per il Torino di Juric che sarà impegnato in casa contro Palermo per i trentaduesimi di Coppa Italia. Juric non dispone ancora di quella che sarà la rosa definitiva granata e si affida alla leadership di Lukic con Antonio Sanabria in attacco. I rosanero si presentano senza lo stakanovista Valente (infortunato) con la squadra affidata a Stefano Di Bendetto, allenatore della primavera chiamato in prima squadra dopo le dimissioni di Baldini. Attesi alla partita circa 7000 spettatori.