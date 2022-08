Coppa Italia, Cioffi: "Voglio un Verona dallo spirito vincente"

VERONA - "Mi aspetto di incontrare un Bari preparato e voglioso, che ha dimostrato contro il Padova di saper trovare un'identità precisa in base all'avversario contro cui gioca. Ho visto la loro partita e penso si dimostrerà un avversario insidioso, ma noi non vogliamo cadere come sono caduti altri". Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato così alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia: "Già il mio Verona? A grandi linee penso di sì. La partita di domani rappresenta un inizio, ma avremo bisogno ancora di tempo per migliorarci. Quello che sicuramente voglio vedere è un Verona dallo spirito vincente, che entra in campo per vincere e dare il massimo, al di là dell'avversario. Sono convinto che avere una mentalità vincente rappresenti la base per raggiungere i propri obiettivi: non sempre ci si riesce, ma si trasmette un segnale importante, la giusta convinzione che specialmente qui non può mancare. Esordio? Sono felice e sereno, penso sarà bellissimo ed emozionante. Abbiamo bisogno del calore e dell'affetto dei nostri tifosi per dare il massimo e per remare tutti insieme dalla stessa parte, per lottare insieme. Ai tifosi posso dire che entreremo sempre in campo per vincere e per dare tutto ciò che abbiamo per tutti i 90 minuti: i ragazzi lotteranno in ogni partita per rendere orgoglioso il loro pubblico".