Benevento, Caserta: "Coppa Italia? Affrontiamo un Genoa forte"

BENEVENTO - Il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Genoa: "Cecheremo di fare bella figura giocando a viso aperto. Affrontiamo una squadra forte e sarà a tutti gli effetti una partita che conta - ha dichiarato - Ho in testa la formazione. Dietro con Glik può giocare Pastina perché, rispetto a Capellini, ha già avuto modo di lavorare assieme a Glik e Barba. Mi attendo un Benevento che vuole fare la partita, pronta a dar vita alle giocate provate in allenamento. Voglio una squadra consapevole della propria forza e schiererò la formazione che mi darà più garanzie, ci tengo a far bene e a passare il turno. Metterò in campo la miglior formazione, poi in settimana vedremo cosa succederà".