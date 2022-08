Coppa Italia, Venezia e Verona eliminate: avanzano Ascoli e Bari

Venezia-Ascoli 2-3

Al Penzo il Venezia, falcidiato da casi Covid e assenti e con in campo parecchi Primavera, parte con il giusto piglio anche se le occasione da gol stentano ad arrivare. Al 36' è l'Ascoli a portarsi in vantaggio sugli sviluppi di un corner: corto assist di Bidaoui in area per l'accorrente Saric (il centrocampista bosniaco ex Carpi è nel mirino della Samp) che, con un potente sinistro, supera Joronen. Il secondo tempo prende il via con lo stesso spartito del primo: Venezia propositivo sul piano della personalità ma quasi mai pericoloso dalle parti di Leali. L'Ascoli va al raddoppio al 70' con l'appoggio in rete di Falzerano su cross dalla destra di Ciciretti. Quasi allo scadere del match si scatena il diciottenne Mikaelsson. Nel giro di due minuti (88' e 88') l'islandese fa doppietta, prima con un tap-in facile su assist di Novakovich e poi con un pregevole pallonetto a superare Leali. Succede di tutto nel finale di gara. Al 90+1' l'autorete del 18enne Baudouin condanna il Venezia e decreta il passaggio del turno dell'Ascoli di Bucchi.

Hellas Verona-Bari 1-4

Grande protagonista sin dai primi minuti si rivela l'attaccante dell'Hellas Verona, Kevin Lasagna. Dopo due tentativi non andati a buon fine, al 16' al terzo tentativo l'ex Udinese trova la rete con un facile destro a porta vuota, dopo un tentativo di colpo di testa di Henry su suggerimento di Lazovic. Al 24' Ceccherini costretto ad abbandonare il campo dolorante (al suo posto Magnani) dopo il tackle subito da Ruben Botta. La reazione del Bari non si fa attendere e al 30' i galletti trovano il pareggio con Folorunsho: il centrocampista finalizza di testa dopo un'azione personale di Cheddira. Al 44' splendida l'azione tutta in verticale del Bari che dal portiere, Elia Caprile, si conclude con il gol di Cheddira che si fa beffe di Gunter e spiazza Montipò. Poco dopo i pugliesi vanno vicino al tris con Maita ma si supera il portiere gialloblù. Nella ripresa al 52' Hongla ferma fallosamente e ingenuamente in area la percursione di Maita: dal dischetto Cheddira firma la sua personale doppietta spiazzando Montipò. Al 69' l'Hellas rimane in 10 per l'espulsione di Faraoni: fallo e reazione scomposta del difensore gialloblù su Botta sanzionata con il cartellino rosso. Al 78' dilaga la formazione di Mignani con la tripletta di Cheddira: destro a incrociare da pochi passi che batte Montipò.

