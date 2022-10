Diretta Genoa-Spal ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Al via i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa e Spal che si affrontano al Ferraris (ore 18) per staccare il pass ottavi di finale che vorrebbe dire sfidare la Roma di Josè Mourinho. Genoa e Spal si riaffrontano a poco più di due settimane dalla gara di campionato ad inizio novembre quando i grifoni espugnarono per 2-0 il campo degli estensi allora allenati da Venuto. Per i grifoni di Blessin, oltre all'obiettivo ottavi, c'è anche quello di poter dare minuti a chi ha giocato poco in questo inizio campionato come Puscas, Touré, Czyborra e Yeboah. Il tutto in una serata di festa vista la presenza in tribuna dell'ex leggenda rossoblù Diego Milito. Per gli estensi di De Rossi una partita "scomoda" per il fatto che non consente all'ex giallorosso di poter lavorare con continuità sul gruppo ma, allo stesso tempo, un banco di prova formativo con la suggestione di poter tornare all'Olimpico e sfidare la sua Roma.