Diretta Udinese-Monza ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - L'Udinese di Sottil vuole provare a replicare in Coppa Italia i grandiosi risultati ottenuti sin qui nel campionato di Serie A e si prepara ad ospitare il Monza tra le mura casalinghe della Dacia Arena. Avversari non semplici, i brianzoli di Palladino, che prima della sconfitta di misura contro l'Empoli avevano inanellato 1 pareggio (Lecce) e 3 vittorie (Juve, Sampdoria, Spezia). Si tratta del 2° secondo scontro diretto della stagione tra le due squadre (Serie A, Monza-Udinese 1-2): per arrivare ai sedicesimi di finale i bianconeri hanno battuto 2-1 la Feralpìsalò grazie ai gol di Deulofeu su rigore e di Success. Qualificazione decisamente più complessa invece per i lombardi, che hanno avuto la meglio sul Frosinone di Grosso rimontando 2 reti di svantaggio con Valoti, Caprari e Gytkjaer.