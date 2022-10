Monza, gioia Palladino: "La Juve? Contento di affrontarla"

UDINE - Il Monza passa alla Dacia Arena contro l'Udinese (3-2) e trova la Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le parole del tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, nel post-gara: "Strafelice per questi ragazzi, in questo periodo si sono impegnati al massimo. Mi hanno fatto emozionare oggi, hanno dato tutto contro una squadra molto forte. I ragazzi che non hanno giocato molto hanno saputo sfruttare l'occasione, posso contare su un gruppo di ragazzi fantastici. Erano contenti a fine gara, hanno fatto festa. Petagna? Andrea è un grande professionsita, ragazzo serio e introverso. Ha avuto questo piccolo infortunio che lo ha tenuto fermo. Le aspettative su di lui sono alte, stasera si è meritato questa soddisfazione ma ne avrà altre. Ha bisogno di tempo, continuo a coccolarlo. Sono sicuro che darà tutto per questa squadra. Questi sono ragazzi di grande livelllo tecnico e umano. Quelli che sono stati poco impiegati non hanno detto una parola e hanno sempre dato la loro disponibilità. Prima della partita sentivo qualcosa di magico. I ragazzi sono arrivati stremati ma si sono meritati questa soddisfazione. Una vittoria che ti dà consapevolezza. Ho un gruppo di ragazzi di grande qualità con giovani di grande prospettiva come Antov, Rovella, Vignato e Bondo. Avere 5-6 palle gol contro l'Udinese ti dà consapevolezza, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo. Enorme soddisfazione affrontare la Juventus agli ottavi".