Sottil fuori dalla Coppa Italia dopo 9 partite senza ko: "Colpa di un black-out"

UDINE - L'Udinese perde in casa 2-3 contro il Monza e saluta la Coppa Italia. I friulani vengono dunque stoppati dopo una serie positiva di 9 partite senza ko. L'ultima sconfitta risale alla prima di campionato contro il Milan a San Siro il 13 agosto. Al termine del match ha parlato così il tecnico dei friulani, Andrea Sottil: "Il rammarico c'è, siamo dispiaciuti perchè usciamo dalla Coppa Italia e ci tenevamo tanto ad andare avanti. Il risultato va accettato. La squadra si è impegnata, i ragazzi hanno dato tutto. Primo tempo nostro non bellissimo come distanze, poi nel secondo tempo siamo stati bravi a riprendere la partita. Abbiamo avuto quel blackout di due minuti e non siamo riusciti a pareggiare. Quando si prendono dei gol vuol dire che a livello di reparto e di collettivo qualcosa non ha funzionato. Adesso si deve reagire, si va avanti continuando su questa strada. Abbiamo anche preso due legni come contro la Lazio".