Fantacalcio Cremonese, Alvini passa col Modena ma perde i pezzi: quanti ko

CREMONA - Massimiliano Alvini ha commentato il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia (troverà il Napoli), dopo la vittoria per (4-2) ai tempi supplementari, contro il Modena. "Avevamo la partita in mano, di positivo c’è il passaggio del turno, giocheremo col Napoli e non va sottovalutato. Poi la partita ce la siamo complicata, ma per quello che abbiamo costruito penso che il passaggio del turno sia meritato. La vittoria di oggi fa morale? A me è piaciuta come l’abbiamo gestita, senza essere frenetici. Potevo mettere un attaccante in più, invece ho preferito un centrocampista e l’abbiamo palleggiata senza avere fretta. Prendiamo la vittoria e il passaggio del turno, la squadra ha sofferto fino ad oggi la mancanza della vittoria, lo dimostrano gli errori nel finale, cose che non commetterai mai più. A me oggi interessava passare il turno. Abbiamo vinto in un momento difficile quindi prendo il risultato. Chi è uscito acciaccato? Ci sono stati problemini per Buonaiuto, Eascalante, Tsadjout. Ci sono problemi anche con Ciofani e non solo, domani faremo il punto. Di positivo ci sono il passaggio del turno e la gestione, l’equilibrio".