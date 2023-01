Diretta Fiorentina-Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La Fiorentina ospita la Sampdoria in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente raggiunge il Torino ai quarti (in scena l'1 febbraio) con i Viola che arrivano alla partita in emergenza, Vincenzo Italiano deve fare a meno di Cabral, Mandragora, Saponara, Sottil, Terracciano, Zurkowski con Jovic non al meglio: "Siamo in difficoltà ma siamo abituati, Ora pensiamo alla Samp, non mi fido, me l'aspetto aggressiva e decisa a far bene quindi sarà una battaglia che cercheremo di fare nostra. Torna il presidente Commisso e ci teniamo a regalargli una gioia". Dal lato Samp invece turnover annunciato per Stankovic, che non convoca Gabbiadini, uscito con qualche acciacco dal match di domenica col Napoli e preservato in vista della gara del Castellani contro l'Empoli.