Diretta Roma-Genoa ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Ci sarà un po' di turnover nella Roma, ma senza esagerare. Perché la Coppa Italia, come la Conference League l'anno scorso, può rappresentare un obiettivo concreto. Per i giallorossi è partito l'assalto alla decima contro il Genoa, una sfida che regalerebbe la più che probabile sfida con il Napoli (che attende la Cremonese martedì 17) ai quarti di finale. L'Olimpico sold out si gusterà prima del fischio d'inizio anche una piccola festa per celebrare Paulo Dybala per la vittoria della Coppa del Mondo con l'Argentina. Per il Genoa sarà una gara difficile, a pochi giorni dalla ripresa del campionato che vederà i rossoblù impegnati in casa contro il Venezia lunedì prossimo: "Darò spazio a giocatori che hanno fatto pochi o nessun minuto, ma in questa sosta ho visto un approccio importante e positivo da parte di tutti", ha detto Gilardino.