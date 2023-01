Zaniolo-Dragusin, alta tensione: faccia a faccia durante Roma-Genoa

ROMA - Roma-Genoa è anche Zaniolo contro Dragusin. I due, infatti, dopo un episodio controverso in avvio nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia, si sono beccati per tutto il resto della partita, con il giallorosso piuttosto nervoso per il trattamento riservatogli dal difensore ex Juventus. Tra sbracciate, tackle ed entrate al limite, il clima è diventato incandescente e i due sono arrivati faccia a faccia. Il talento giallorosso ha protestato ampiamente con il direttore di gara Feliciani, manifestando le proprie rimostranze anche nel tunnel degli spogliatoi tra primo e secondo tempo. Una sfida nella sfida, insomma.