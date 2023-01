Zaniolo, la bestemmia contro l'arbitro non sfugge ai microfoni

ROMA - Non solo i continui faccia a faccia con Dragusin, praticamente dal 1' di gioco: durante il match - l'ottavo di finale di Coppa Italia - vinto di misura dalla Roma contro il Genoa grazie al gioiello di Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo non è riuscito a trattenere tutto il proprio nervosismo. A conferma di ciò c'è anche un filmato, registrato dalle telecamere durante l'intervallo, pochi istanti prima del rientro in campo per il secondo tempo, in cui si vede il talento figlio d'arte - cresciuto nelle giovanili rossoblù, oltre quelle di Fiorentina, Entella ed Inter - protestare animatamente nei confronti dell'arbitro.