Coppa Italia, Juventus-Monza a Pezzuto: l'ultima volta con Ronaldo

TORINO - Si avvicina l'ottavo di finale della Juventus che sarà impegnata allo Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino. Per i bianconeri c'è l'obeittivo di continuare il cammino nella competizione, ma ancche la voglia di riscattare un ko in campionato che ha sicuramente lasciato il segno ad Allegri e giocatori. Il fischietto della sfida sarà Ivano Pezzuto, arbitro della sezione di Lecce, che sarà coadiuvato dai signori Rossi e Scarpa, con Maggioni quarto uomo e il duo Nasca-Paganessi in regia Var e Avar. Per l'arbitro pugliese si tratterà del terzo appuntamento con i bianocneri, il secondo in Coppa Italia dopo il quarto di finale Juve-Spal del 2021. L'ultima in campionato, invece, tra Pezzuto e i bianconeri risale all'agosto del 2021 nel 2-2 con l'Udinese, ovvero l'ultimo match di Cristiano Ronaldo con la Juventus prima del ritorno a Manchester.