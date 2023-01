Diretta Napoli-Cremonese ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospita la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti, che fanno il loro esordio nella competizione, sono reduci dal netto 5-1 in campionato contro la Juventus. I grigiorossi, invece, hanno già eliminato Ternana (3-2) e Modena (4-2) e cercano il riscatto dopo il cambio in panchina: Alvini è stato infatti esonerato dopo le zero vittorie in 18 turni di campionato (i lombardi sono il fanalino di coda con appena 7 punti) e al suo posto è stato chiamato Ballardini. Le due formazioni si sono già incontrate lo scorso 9 ottobre per la nona giornata di Serie A e ad avere la meglio è stato il Napoli per 4-1.