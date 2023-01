Napoli-Cremonese, sopralluogo terminato: la decisione definitiva

Napoli-Cremonese, si gioca

Lega calcio e autorità della città di Napoli hanno valutato l'ipotesi di rinviare la partita di Coppa Italia tra gli azzurri e la Cremonese dopo che la Protezione Civile, viste le condizioni meteo in peggioramento, aveva diramato un'allerta arancione sia per oggi che per domani sul territorio campano. Poi, al termine di una lunga riunione, alle 17.30 hanno deciso di non rinviare l'incontro.