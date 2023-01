Diretta Lazio-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Tornano in campo Lazio e Bologna per un ottavo di finale di Coppa Italia che mette in palio un importante passaggio del turno per i due club. I biancocelesti vogliono continuità dopo aver trovato il primo successo di questo 2023 sul campo del Sassuolo, dall'altre parte i rossoblù sperano di riuscire a piazzare un colpo per riuscire a centrare una qualificazione ai quarti che darebbe una spinta importante a tutto il morale della formazione di Thiago Motta. Sarri conosce le inside della gara e non rinuncerà dunque a preziose pedine, nonostante l'infortunio di Immobile che porterà il tecnico toscano a vagliare qualsiasi opzione disponibile per trovare una giusta alternativa all'assenza del bomber azzurro. Un match nel ricordo di Sinisa Mihajlovic che porterà una delle due squadre ad affrontare una tra Juventus e Monza.