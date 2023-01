Diretta Atalanta-Spezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Pronta al debutto in Coppa Italia l'Atalanta che si prepara ad ospitare lo Spezia in un ottavo di finale che mette in palio una sfida di prestigio a San Siro contro l'Inter per i quarti di finale. Dopo la goleada rifilata alla Salernitana, Gasperini vuole un ulteriore passo in avanti dalla sua squadra: prima il passaggio del turno contro i liguri, poi l'assalto alla Juventus per l'ultimo big match del girone di andata della Serie A. Davanti alla Dea ci saranno i bianconeri di Gotti, vogliosi di poter scrivere una nuova pagina di questa stagione a partire da una qualificazione che darebbe morale a tutto l'ambiente spezzino.