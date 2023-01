Diretta Inter-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 2-1 sul campo della Cremonese in campionato, domenica saranno impegnati nel derby contro il Milan ma prima dovranno fare i conti contro la Dea di Gian Piero Gasperini per conquistare il pass per la semifinale della coppa nazionale e difendere dunque il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro la Juventus (4-2 dts). Lautaro e compagni nel turno precedente hanno eliminato il Parma non senza fatica: 2-1 ai tempi supplementari acciuffato grazie al gol proprio del Toro nel finale dei 90' regolamentari, di Acerbi poi la rete della vittoria. Gli orobici stanno attraversando un ottimo periodo e sono reduci da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia, dove hanno fatto fuori lo Spezia battendolo con un sonoro 5-2. Tornando alla gara contro l'Inter, nella sfida di campionato ad avere la meglio sono stati i nerazzurri di Simone Inzaghi per 3-2. La vincente affronterà una tra Juventus e Lazio, di fronte giovedì alle 21 all'Allianz Stadium di Torino.